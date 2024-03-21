BAE ve Türkiye bankaları Rusya ile ilişkileri azalttı

Ekonomi Servisi

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye bankaları, ABD’nin yaptırım baskıları nedeniyle Rus şirketlerle olan ilişkilerini azaltıyor. ABD merkezli finans gazetesi Wall Street Journal, "Rusya’nın küresel bankacılık sistemine açılan arka kapısı kapanıyor" başlıklı bir analiz yayımlayarak Ukrayna savaşının ardından Rusya’ya başlayan yaptırımların genişletildiğini belirtti.

Habere göre, Dubai’nin devlete ait ana bankası Emirates NBD, Rus oligarkların ve Rus petrol tüccarlarının bazı hesaplarını kapattı. Türk bankalar da Rusya ile ilgili işlere temkinli yaklaşıyor. Aralık ayı sonunda Beyaz Saray, Hazine Bakanlığı’na daha fazla yaptırım yetkisi vererek Rusya’nın askeri-endüstriyel üssünü içeren anlaşmalar için yabancı bankaları cezalandırmasına olanak sağlamıştı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre şubat ayında Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33 düşerek 670 milyon dolara geriledi.