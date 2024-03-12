BAE'ye yük taşıyan gemi, Hint Okyanusu’nda korsanlar tarafından kaçırıldı

Hint Okyanusu’nda Bangladeş bandıralı "MV Abdullah" adlı yük gemisi korsanlar tarafından kaçırıldı.

Hint Okyanusu’nda Bangladeş bandıralı "MV Abdullah" adlı yük gemisi korsanlar tarafından kaçırıldı.

Mozambik'in Maputo Limanı’ndan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Hamriyah Limanı’na kömür taşıyan Bangladeş bandıralı "MV Abdullah" adlı yük gemisi, Hint Okyanusu’nda Somali uyruklu oldukları değerlendirilen korsanlar tarafından kaçırıldı.

Geminin sahibi KSRM Group tarafından yapılan açıklamada, 23 Bangladeşli mürettebatın bulunduğu ve korsanlar tarafından rehin alındığı ifade edilerek, gemiyle iletişim kurmak için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan Aralık 2010'da Somalili korsanlar, Umman Denizi'nde nikel taşıyan Bangladeş bandıralı "MV Jahan Moni" adlı yük gemisini kaçırmışlardı.

Korsanlar, 25 mürettebatı ve geminin baş mühendisinin eşini rehin almıştı. Diplomatik çabaların ardından rehineler, 100 gün sonra serbest bırakılmıştı.