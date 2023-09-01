BAE’ye vergi jesti, üreticiye darbe

Birleşik Arap Emirlikleri’nden ithal edilen tavuktan yumurtaya, sebzeden yağlara kadar tarım ve sanayi ürünlerine vergi sıfırlandı. CHP’li Gürer “İktidar, ithalatı teşvik ederek yerli üreticiyi mağdur ediyor” diyerek tepkisini gösterdi.

Ekonomi Servisi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ithal edilen tarım ve sanayi ürünlerinde vergi sıfırlandı. CHP’li Ömer Fethi Gürer, "Bu karar yerli üreticiyi bitirir" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık sıcak para arayışı kapsamında kapısını çaldığı Körfez ülkelerinden BAE vergi jesti yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, BAE’den ithal edilecek tarım ürünlerinde gümrük vergisi muafiyeti getirildi. Kararlara göre "tarife kontenjanı" çerçevesindeki miktarda üründen ithalat vergisi alınmayacak. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise söz konusu maddeler için tespit edilen vergi uygulanacak. Tarife kontenjanında tarım ürünlerinde tavuktan yumurtaya, dondurmadan konservelere, sebzeden bakliyat ve yağlara kadar 31 kategori ürün, sanayi ürünlerinde ise sadece alçak yoğunluklu polietilen ve yüksek yoğunluklu polietilen yer aldı.

Karara tepki gösteren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Bu karar, yerli üreticiye değil ithalatçı, rantçı anlayış ile yabancı çiftçilere yarayacak. İthalatın önü açılınca yerli üretimde de sorun artıyor. Bu durum, çiftçilerimizin üretimden çekilmesine neden olabilir" dedi. "İktidar, ithalatı teşvik eden kararları yerli üreticiyi sürekli mağdur etmektedir" diyen Gürer, "Yerli üreticilerimizin rekabet gücünü azaltacak ve üretimlerini olumsuz etkileyecektir. Üretim yapmayan bir ülkenin sürekli ithalata yönelmesi sürdürülemez bir durumdur. Bu durum hem vergi kaybına neden olurken hem de yerli üreticiyi bitirir. Gümrük vergisi sıfırlanması, kısa vadede tüketicilerin fiyatlar etkisi olsa da uzun vadede, yerli üreticilerin zarar görmesine, gıda güvenliğinin tehlikeye girmesine ve tarımsal istihdamın azalmasına neden olma olasılığı da unutulmamalıdır” dedi.