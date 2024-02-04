BAE’ye yeni nesil kapitülasyonlar!

Başta BAE olmak üzere Suudiler ve Ruslarla yapılan enerji anlaşmalarına EMO tepki gösterdi: Tekelleşme eğilimi gösteren enerji alanı büyük ölçüde BAE Suudi Arabistan ve Rusya’nın kontrolüne geçecektir.

HABER MERKEZİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan anlaşmalara tepki gösterdi. Açıklamada, “Bu anlaşmaların TBMM`de kabul edilmesi ve hayata geçirmesiyle tekelleşme eğilimi gösteren enerji alanı büyük ölçüde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya`nın kontrolüne geçecektir” denildi.

Akkuyu’da Rusların inşa ettiği, nükleer santral BAE ile yapılan anlaşmalar, dışa bağımlı olunan enerji alanında dış ülkelere yeni nesil kapitülasyonlar verildiği eleştirilerine neden oldu.

BAE ile 19 Temmuz 2023 tarihinde imzalandığı ifade edilen "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması" onay için TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Diğer yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji teknolojileri açısından kritik önemdeki madenlere ilişkin Suudi Arabistan ile de bir başka anlaşma imzalandığını açıklamıştı.

EGEMENLİK HAKLARINI İHLAL EDİYOR

Konuya ilişkin açıklama yapan EMO, TBMM`ye sunulmasıyla içeriğinden haberdar oldukları BAE ile imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması’nı ihalesiz imtiyaz verme işlemi olarak değerlendirdi. Açıklamada, “Bu anlaşma açıkça ülkemizin egemenlik haklarını ihlal edici niteliktedir. Birleşik Arap Emirlikleri`ne hiçbir yükümlülük yüklemeden, kârlı bulmaları durumunda, doğal kaynakların ve elektrik üretim sahalarının öncelikli olarak tahsis edilmesini içermektedir” ifadeleri yer aldı.

MADENLER KAMU YARARINA İŞLETİLMELİ

Suudilerle yapılan elektrikli araçlar, güneş paneli gibi alanlardaki yeni teknolojilerde ihtiyaç duyulan kritik madenlerle ilgili işbirliğine ilişkin ise şu ifadeler yer aldı: “Önümüzdeki yüzyılda petrolden daha kıymetli olacak olan stratejik madenlerimizin işletilmesinin bir başka ülkeye bırakılması, ülke geleceğine bugünden ipotek koymak demektir. Yeni nesil bir kapitülasyon düzenlemesi olan bu anlaşmalarla, enerji alanının kontrolü yabancı tekellere geçecektir. Üstelik işlemlerin kanun niteliğindeki uluslararası anlaşmalarla gerçekleştirilmesi; yargı denetimini de ortadan kaldırmaktadır. Madenlerimiz, doğal kaynaklarımız ve tüm enerji alt yapımız halkın ortak malıdır ve kamu yararına işletilmelidir.”