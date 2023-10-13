Bağ belgeselinin galası Bozcaada’da gerçekleşti

Bozcaada bağcılığı üzerine hazırlanan ve 37 kişinin anlatılarına yer veren “Bağ” belgeseli galası Bozcaada Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşti.

HABER MERKEZİ

“Tenedos’tan Bozcaada’ya Bağcılık” projesi kapsamında gerçekleştirilen “Bağ” belgeseli Bozcaada Halk Eğitim Merkezi’nde izleyici ile buluştu. 4 bin yıldır süregelen Bozcaada bağcılığına dair adalı bağcıların anlatılarına yer veren belgesel için adalılar ve bağcılar Gala’da buluştular.

Yönetmenliğini Mustafa Dermanlı’nın yaptığı belgeselin montajını Mert Kaan Bıldırcın ve Fatih Göktürk üstlendi. Belgeselin seslendirmelerini ise yılın büyük bir bölümünü adada geçiren Şükran Dinlenmiş yaparken, yine adalı müzisyenler Sadık Gürbüz ve Ezginin Günlüğü grubunun kurucularından Nadir Göktürk’ün de birer eseri belgeselin müzikleri arasındaydı.

Danışmanlığını Necati İnceoğlu ve Günay Yurdakul’un yaptığı projeye Yaprak Aydın da çeviri ve proje asistanı olarak katkı sundu. Belgeselin deşifreleri İremnur Altıntaş, afiş fotoğrafı Mehmet Talay ve afiş tasarımı da Öykü Akın LeVillaen tarafından hazırlandı. Belgeselin drone görüntülerini Ekin Baykal çekerken, projenin internet sitesini ise Egecan Çitim hazırladı.

Galada konuşan Mustafa Dermanlı, 1,5 yıldır süren projenin detayları hakkında bilgi verirken, gerçekleşen belgesel gösteriminin sadece projenin bir çıktısı olduğunu ve devam eden başka çıktıların da yakında paylaşılacağını iletti.

Dermanlı, “3,5 yıl süren Bozcaada Balıkçılığı çalışması sonrasında 1,5 yıl süren Bağcılık ile ilgili çalışmaların da sonuçlarını almak güzel. Dört mevsim boyunca, adada 40’ı aşkın kişiyle aldığım kayıtlar bugün kronolojik bir kurguyla bu belgeselde vücut buldu. Tanıkların kısa videoları da yakında sizlerle paylaşılacak. Geçen ay yapılan çalıştayın sonuçlarını da yine PDF olarak paylaşacağız. Birkaç sene önce yayınevimizden çıkan Bozcaada Bağ Rehberi kitabının da yeni baskısı için hazırlıklara başlıyoruz. İlkbaharda muhtemelen yayınlanacak. Dergimizin her sayısında bağcılık konusuna yer vermeye özen gösteriyoruz. Kısacası bağcılık konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu çalışmaların değeri yıllar geçtikçe daha da anlaşılacak diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.