Bağcılar'da annesini bıçaklayarak katleden erkek tutuklandı

Bağcılar’da Türker G. isimli erkek annesini bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Türker G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Bağcılar'da 74 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldüren Türker G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi ile aynı evde yaşayan Türker G., annesi Sebahat G.’yi bıçakladı. Bir süre sonra eve gelen baba Temel G., eşi Sebahat G.'nin kanlar içinde yerde yattığını, oğlunun ise televizyona bıçakla vurmaya çalıştığını görüp evden dışarı çıktı.

Temel G.’nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Sebahat G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Türker G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.