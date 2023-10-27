Bağcılar'da iş yerinde patlama: 5 işçi yaralandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 3 katlı binanın bodrum katında bulunan hurdacıda saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktığı belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan 5 işçi yaralandı.

İstanbu'da bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada 5 işçi yaralandı.

Bağcılar'da Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki hurdacıda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından dükkânda yangın çıktı. İçeride bulunan 5 işçi kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan 5 işçi olay yerindeki ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis dükkan ve çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

Patlamayı duyan Recep Yücel, "Patlamayı duyunca dışarıya çıktım, bağırıyorlardı içeride. Patlama olayı yanımda oldu, çok korktuk. 5 yaralı vardı, 5'ide yanmıştı. Adamların her tarafı yanmıştı. Üstlerinde elbise kalmamıştı" diye konuştu.