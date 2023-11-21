Bağcılar'da sünger deposunda yangın

Bağcılar’da sünger ve sünger hammadde deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Dökümcüler Caddesinde meydana geldi. Beş katlı binanın bodrum katında bulunan sünger deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sünger hammaddelerinin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Bina sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Binadaki diğer iş yerlerinde çalışanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sünger deposundaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.