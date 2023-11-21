Bağcılar'da sünger deposunda yangın
Bağcılar’da sünger ve sünger hammadde deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde sünger deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Dökümcüler Caddesinde meydana geldi. Beş katlı binanın bodrum katında bulunan sünger deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sünger hammaddelerinin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Bina sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Binadaki diğer iş yerlerinde çalışanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.
Sünger deposundaki yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında kontrol altına alındı.
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