Bağcılar depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Peki Bağcılar depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır, kaç can kaybı yaşanır? Bağcılar'ın depreme karşı en dayanıklı mahalleleri ve yıkımdan en çok hasar alabilecek mahalleleri hangileri?

Bağcılar İlçesi İstanbul'da yer alan ve Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski bulunan bir bölgedir. Özellikle 1999 Marmara Depremi gibi büyük depremlerin yaşandığı İstanbul'da, Bağcılar İlçesi de deprem riski olan bölgelerden biridir.

Bölge, deprem güvenliği açısından özellikle dikkatli olunması gerekmektedir. Binaların yaşlılığı, yapısal sorunları ve deprem dayanıklılığı eksiklikleri deprem riskini daha da artırmaktadır.

Bağcılar depreme dayanıklı mı?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi-2019” projesi kapsamında kentteki tüm ilçelerin deprem risk analizi yapıldı.

İBB’nin her ilçeye özel hazırladığı raporlarda, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu ortaya çıkabilecek bina hasarları, olası can kaybı ve yaralı sayıları, altyapı ve yollara dair durumlar senaryolaştırıldı. Raporda Bağcılar deprem riskine de yer verildi.

Bağcılar depremde ne kadar hasar alır?

İBB’nin yayınladığı rapora göre Bağcılar için yaşanacak bina hasar tahminleri aşağıdaki gibidir:

ÇOK AĞIR HASARLI BİNA: 796

AĞIR HASARLI BİNA: 1.825

ORTA HASARLI BİNA: 8.001

HAFİF HASARLI BİNA: 15.397

Ne kadar can kaybı yaşanır?

Raporda belirtilen Bağcılar için olası can kaybı, ağır yaralı, hafif yaralı ve hastanede tedavi sayısı aşağıdaki gibidir:

CAN KAYBI: 1.179

AĞIR YARALI: 652

HASTANEDE TEDAVİ: 3.148

HAFİF YARALI: 5.869

Bağcılar ilçesinin depreme en dayanıklı mahalleleri

Bağcılar ilçesini de baz senaryo depremi anlatan raporda en az hasar alması beklenen mahalleler: Atatürk, Fetih, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir mahalleleridir.

Bağcılar ilçesinde depremde en çok hasar alması beklenen mahalleler

Mahalle bazlı bina hasar tahminlerinde Bağcılar ilçesinde depremden en çok etkilenecek mahalleler: İçerenköy, Yeni Sahra ve Barbaros mahalleleri olarak göze çarpmaktadır.

Raporun Tamamına Ulaşmak için Tıklayabilirsiniz

Bağcılar depreme dayanıklı mı, olası bir depremde ne kadar hasar alır?

Deprem sırasında sağlıklı kalabilmek için deprem hazırlıkları yapmak önemlidir. Bağcılar İlçesi sakinleri, deprem çantası hazırlamak, acil durum planı yapmak ve yangın merdivenlerini kullanmak gibi önlemler almalıdır. Binaların deprem dayanıklılığı konusunda uzman kişiler tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi de önemlidir.

Ayrıca, Bağcılar İlçesi'nde oturanların deprem riskine karşı bilinçli olması gerekmektedir. Bölgede bulunan binaların depreme dayanıklılığı hakkında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak, deprem riskini minimize etmek için önemlidir.