Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir itfaiye personeli yaralandı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiye personeli yaralandı.
100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'nde D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde, içinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."