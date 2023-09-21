Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir itfaiye personeli yaralandı.

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Fotoğraf: İHA