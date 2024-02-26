Bağcılar’da 13 yaşındaki çocuk, okul arkadaşını bıçakladı

İstanbul Bağcılar'da bulunan bir ortaokulda 13 yaşındaki H.Ç.Ç isimli çocuk, 2 gün önce oyun oynarken tartıştığı R.U.Y. isimli arkadaşını evinin önünde bacağından bıçakladı. Yaralı olarak eve çıkan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Güncel 26.02.2024 12:00 Giriş: 26.02.2024 12:00

Güncelleme: 26.02.2024 12:15 Kaynak: İHA

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