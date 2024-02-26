Bağcılar’da 13 yaşındaki çocuk, okul arkadaşını bıçakladı
İstanbul Bağcılar'da bulunan bir ortaokulda 13 yaşındaki H.Ç.Ç isimli çocuk, 2 gün önce oyun oynarken tartıştığı R.U.Y. isimli arkadaşını evinin önünde bacağından bıçakladı. Yaralı olarak eve çıkan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da ortaokul öğrencisi, oyun oynarken tartıştığı arkadaşı tarafından evinin önünde bıçaklandı.
Olay geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kazım Karabekir mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre okulda oyun oynayan H.Ç.Ç. isimli çocuk, arkadaşı R.U.Y. ile tartıştı. Tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden son buldu.
Tartışmadan 2 gün sonra H.Ç.Ç, okul çıkışında R.U.Y.’yi takip etti. Sokakta kar maskesini takan H.Ç.Ç, R.U.Y’yi evinin önünde bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı.
R.U.Y. ise yaralı halde eve çıktı. Kapıyı açınca çocuğun kanlar içerisinde olduğunu gören yakınları, hemen hastaneye kaldırdı.
Ailenin ihbarı üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, R.U.Y.’nin ifadesini aldı. Polis, olaydan sonra kaçan H.Ç.Ç. yakaladı.