Bağcılar’da havaya ateş açan İranlı model gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'da bulunan rezidansta oturan kadın model, eline aldığı silahla balkondan ateş açtı. Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan model Rana A. gözaltına alınırken silahın kurusıkı olduğu tespit edildi.

İstanbul’un Bağcılar ilçesinin Batışehir bölgesinde rezidans balkonuna çıkan bir şahıs havaya ateş açtı. Şahıs o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Havaya ateş edenin İranlı Model Rana A. olduğu belirlendi. Modellik yaptığı belirtilen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, silahın kurusıkı olduğunun tespit edildiği aktarılarak şu bilgilere yer verildi:

“Yapılan araştırmalarda; meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede Rana A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği, o sırada yanında bulunan şahıs veya şahıslarca olayın video kayıt yapılarak sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, kurusıkı tabir edilen tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir.”