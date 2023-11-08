Bağcılar’da kadın cinayeti: Anne ve kızını öldürdü

İstanbul Bağcılar’da Filiz Çilingir ve onu kurtarmaya çalışan 14 yaşındaki kızı Selin Akçay, Barbaros Tüzün isimli erkek tarafından silahla vurularak öldürüldü. Teslim olmak istemeyen Tüzün, intihar etti.

İstanbul Bağcılar’da iki kızı ile birlikte yaşayan 42 yaşındaki Filiz Çilingir ayrılmak istediği 48 yaşındaki Barbaros Tüzün tarafından silahla öldürüldü.

Çilingir'in 14 yaşındaki kızı Selin Akçay, annesini korumak isterken Tüzün tarafından öldürüldü.

Silah seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri apartman boşluğunda bulunan anne ve kızının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri kendisini daireye kilitleyen silahlı saldırganı ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra evden tek el silah sesi duyuldu. Koçbaşı ile kırılan kapıyı açan ekipler Barbaros Tüzün'ün başına bir el ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SESLİ MESAJ GÖNDERMİŞ

Cinayetten sonra Filiz Çilingirin büyük kızı 18 yaşındaki İ.A. eve geldi. Tüzün'ün o saatlerde işte olan İ.A.'ya sesli mesaj göndererek, 'annen ile kardeşini öldürdüm, cenazeleri merdivende' dediği öğrenildi.