Bağdat 50 dereceyi gördü
Irak Meteoroloji Müdürlüğü, hava sıcaklığının pazartesi gününe kadar 50 derece ve üzerinde seyredeceğini duyurmuştu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, son günlerin en sıcak günleri yaşanırken, termometreler 50 dereceyi gösterdi.
Bağdat'ta temmuz ayında ortalama 45 ile 48 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları bugün öğleden sonra 50 dereceye yükseldi.
Iraklı vatandaşlar, yaşanan kavurucu sıcaklıklarda elektrik kesintilerinden şikayet etmeye devam ediyor. Bağdat'ta günlük ortalama 3 ile 5 saat arasında ulusal elektrik hizmeti verilebiliyor.
Bağdatlılar, para karşılığında mahalle jeneratörlerinden elektrik hizmeti alıyor. Dar gelirli aileler ise bu hizmetten yararlanamıyor.
Irak Meteoroloji Müdürlüğü, hava sıcaklığının pazartesi gününe kadar 50 derece ve üzerinde seyredeceğini açıklamıştı.