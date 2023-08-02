Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooter sürücülerine 'kural' cezası

Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Fosforlu yelek giymedikleri, kask takmadıkları ve scooter'u kaldırımda kullandıkları belirlenen kişilere 951'er TL para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince elektrikli scooterların ve elektrikli motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı noktalardan biri olan Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında elektrikli scooter sürücüleri tek tek durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimde fosforlu yelek bulundurmayana, kaldırımda scooter süren ve kask takmayan sürücülere 951'er TL para cezası kesildi.

“GÖRDÜKLERİ ANDA CEZA YAZDILAR”

Scooter'a iki kişi bindikleri ve yaya yolunu kullandıkları için 951 lira para cezası kesilen bir yurttaş, “Bir yerde ceza yazmıyor. Gidiyorduk gördükleri anda ceza yazdılar. Anlamadım. Araç 15 km hızla gidiyorduk. 951 lira ceza yedik” dedi.

Scooter kullanan bir diğer yurttaş ise, “Bir adres arıyordum, itiraz etmiyorum biliyorum sıkıntı değil” dedi.