Bağdat’ta stratejik temas

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin resmi törenle karşıladığı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüştü. Erdoğan, daha sonra Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya geldi. Bağdat Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede "Türkiye ve Irak ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel meseleler ile terörle mücadele" konularını ele alındı. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de görüştü. Sudani ile yaptığı görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Toplantının ardından Sudani ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Cumhurbaşkanı Sayın Reşit ve ardından Başbakan Sayın Sudani ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye-Irak ilişkilerini geniş bir yelpazede ele aldık..”

STEINMEIER İSTANBUL’DA

Almanya Cumhurbaşkanı, Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyareti için İstanbul'a geldi. İstanbul'daki ilk durağı olan Sirkeci Garı'nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Öte yandan Steinmeier, bir grup tarafından Almanya'nın Filistin politikası için protesto edildi. Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ve diğer yetkililer karşıladı.