Bağdu cinayetinde 9 yıldır ilerleme yok

Haber Merkezi

Azadiya Welat Gazetesi dağıtımcısı Kadri Bağdu’nun katledilmesinin üzerinden 9 yıl geçti. “Kapanmayacak” denilen dosyada ilerleme kaydedilmezken, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan başvuruya da 2 yıldır yanıt verilmedi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Semti Ova Mahallesi’nde 14 Ekim 2014'te mavi bisikletiyle gazete dağıtımı yaptığı sırada IŞİD'liler tarafından katledilen Azadiya Welat Gazetesi çalışanı Kadri Bağdu cinayetinde, 9 yıldır ilerleme kaydedilmedi. Bağdu'nun katledilmesinin üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası, “adli vaka” olarak değerlendirilerek “daimi arama” kararıyla rafa kaldırıldı. Dönemin Adana Valisi Mustafa Büyük, cinayetin aydınlatılması için Adana Emniyet Müdürlüğü'nde özel bir ekip kurulduğunu duyurup, “Bizim için kapanmayacak bir dosyadır" iddiasında bulunmasının üzerinden 7 yıl geçti ancak “belli” failler halen yargılanmadı. Faillerin bulunup yargılanması için hukuk mücadelesi veren Bağdu ailesinin avukatı Tugay Bek, 2 yıl önce AYM’ ye bireysel başvuruda bulundu. Ancak AYM başvuruya dair bir karar almadı.