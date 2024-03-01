Bağımlılık artıyor, bakanlık izliyor

Mustafa BİLDİRCİN

Sağlık Bakanlığı’nın verileri, Türkiye’de uyuşturucu kullanımının çocuk yaşa kadar düşmesine yol açan eylemsizliği bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’de 2021 yılında 137 olan AMATEM ve ÇEMATEM’lerin toplam sayısının 2023 yılının sonunda ancak 138’e ulaştırılabildiği belirlendi.

Verilere yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Dr. Murat Emir, “Veriler bize Türkiye'de madde bağımlılığı ile ilgili yeterince mücadele edilmediğini, ilgili bakanlıkların yeterince kaynak ayırmadığını gösteriyor.” dedi.

İHTİYAÇ ARTIYOR

Giderek artan ihtiyaca karşın bağımlılık tedavi merkezlerinin sayısını artıramayan bakanlığın 2024 ve 2025 yıllarına yönelik hedeflerinin düşüklüğü dikkati çekti. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelindeki toplam AMATEM ve ÇEMATEM sayısının 2024 yılında ancak 140’a çıkabileceğini, 2025 tahminin de ancak 142 olabileceğini öngördü. 2021 yılında yalnızca 6 olan rehabilitasyon hizmeti veren merkez sayısının da 2023 sonunda ancak 11’e çıkarılabildiği belirtildi.

CHP’li Emir, şunları söyledi: “Madde bağımlılıkları ile ilgili 2020 yılında ayakta tedavi için başvuran kişi sayısı 114 bin 262 kişi iken 2023’de bu sayı 170 bin 145’e ulaştı. Yalnızca ayakta tedavi değil, yatarak tedavi olmak için başvuran kişi sayısı 2020 yılında 9 bin 824 iken 2023’e gelindiğinde 14 bin 42’ye yükseldi. Binlerce yurttaşımız uyuşturucudan kurtulabilmek için tedavi ve rehabilitasyon hizmeti almayı bekliyor ancak bakanlık bu isteğe kulaklarını tıkıyor. Durumun ciddiyetinin farkına varılmalı ve acil eylem planı geliştirilerek yeni merkezler açılmalı ve daha çok insana ulaşılmalıdır.”