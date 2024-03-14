Bağlar Belediyesi kayyumundan seçim öncesi oğluna ve baldızına 'kıyak'

YSK'nin Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'ne atadığı kayyum Hüseyin Beyoğlu, yerel seçime az bir süre kala dikkat çeken bir karara imza attı. Beyoğlu, oğlu Mustafa Beyoğlu'nu belediyede personel olarak işe aldı. Daha önce Özel Kalem Müdürlüğü'ne atadığı baldızını ise belediye başkan yardımcısı yaptı.

AKP’li Hüseyin Beyoğlu, kayyum olarak görev yaptığı Bağlar Belediyesi'nde baldızını belediye başkan yardımcısı yaptı, oğlunu da personel olarak işe aldı.

MA'da yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından Bağlar Belediyesi’ne atanan AKP’li Hüseyin Beyoğlu'nun yaptığı atamalar dikkat çekti.

Beyoğlu, hakkında rüşvet ve yağma davaları sürerken bu kez de baldızının makamını yükseltti, oğlunu da personel olarak işe aldı.

Beyoğlu, oğlu Mustafa Beyoğlu’nu, Personel Limited Şirketi üzerinden belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü’ne aldı. Ayrıca, AKP üyesi olarak bilinen en az 20 kişiyi daha işe aldı.

BALDIZINI YARDIMCILIĞINA GETİRDİ

Beyoğlu, daha önce Özel Kalem Müdürlüğü'ne aldırdığı baldızı Deniz Güldeğir'i, yerel seçime kısa bir süre kala belediye başkan yardımcılığına atadı.

AKP’li Beyoğlu’nun imzasının yer aldığı kararda şöyle denildi:

"(…) Gürdeğir belediyemizde münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri sınıfı 1 dereceli Başkan Yardımcılığı kadrosuna 176 kurumumuz sicil numarası ile hakkı müktesibi olan 1. Derecenin 4. Kademesine atanması başkanlığımca uygun görülmüştür."

Göreve atandığı ilk günlerde kardeşi Haşim Mertoğlu’nu Belediye Başkan Yardımcılığı’na getiren Beyoğlu, eşinin yeğeni Sıddık Aycıl'ı da Özel Kalem Müdürlüğü’nde işe almıştı.