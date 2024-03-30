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Bahariye Halı’da yangın çıktı: Bir işçi yaralandı

Çalışma Yaşamı
  • 30.03.2024 06:00
  • Giriş: 30.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 30.03.2024 09:35
Kaynak: DHA
Bahariye Halı’da yangın çıktı: Bir işçi yaralandı
Fotoğraf: BirGün

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Bahariye Halı fabrikasında dün sabaha karşı yangın çıktı. Gece vardiyasında çalışan işçilerden biri yangına müdahale etmek isterken yaralandı.

Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Yangının fabrikanın ham maddelerinin bulunduğu ikinci katta çıktığı öğrenildi. Kısa sürede yayılan yangın büyük çapta hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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