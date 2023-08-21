Bahçede oynayan çocuğun yüzüne mermi isabet etti

Afyon'da babası Mehmet Ali Birsen ile (43) hobi bahçesine giden Berat Birsen (11), salıncakta otururken yüzüne isabet eden mermi ile yaralandı.

Afyon'da 13 Ağustos'ta oğlu Berat Birsen ile fuar alanındaki hobi bahçesine giden Mehmet Ali Birsen, sulama yaparken 5 el silah sesi duydu. Bu sırada salıncakta oturan Berat, yüzünün acıdığını belirterek, babasının yanına gitti. Oğlunun yüzünü kan içinde gören Birsen, salıncak kenarındaki mermiyi fark edince Berat'ı hastaneye götürdü. Hastanedeki kontrolde, merminin Berat'ın başı ve şakağını sıyırdığı belirlendi. Tedavinin ardından Berat, taburcu oldu.

Birsen'in şikayeti sonrası polis inceleme yaptı. İncelemede yakındaki düğün veya asker eğlencesinden havaya ateşlendiği tahmin edilen merminin, salıncağın üst tentesini delip, Berat'a temas ettikten sonra yere düştüğü tespit edildi.

"SİZİN EĞLENCENİZ BAŞKASININ YASI OLMASIN"

Yaşananları anlatan Mehmet Ali Birsen, şunları söyledi:

"Mermi, birkaç saniye sonra yanımıza düştü. Oğlumun vücudunu sıyırarak geçti. Kanaması oldu. Çok acı çektiğini söyledi. Hastaneye götürdük. Düğünlerde eğlenmeyi bilmiyoruz. Yakınlarda düğün ve asker gecesi olduğunun haberini aldık. Doktorlar birkaç santim, belki yarım santim kadar içeri girmiş olsa gözle ya da beyinle ilgili sıkıntılar olacağını ifade etti. Tomografi, film çekildi, tetkik yapıldı. Verilmiş sadakamız varmış. Ucuz atlattık ama her zaman böyle olmaz. Attığınız mermi havada kalmaz, mutlaka düşüyor. Silah kullananlar, canlar yanmasın, sizin eğlenceniz başkasının yası olmasın."