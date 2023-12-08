Bahçeli açıkladı: AKP ile hangi şehirlerde ortak aday gösterilecek?

MHP lideri Devlet Bahçeli, büyükşehir statüsündeki tüm illerde AKP ile iş birliği halinde yerel seçime gireceklerini söyledi. İki partinin görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Bahçeli, oluşturulan komisyonun çalışmalarının son aşamada olduğunu söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkaracağını açıkladı.

Türkgün'e açıklamalarda bulunan Bahçeli, iktidar partisi ile aralarında hiçbir ihtilaf olmadığını söyledi.

MHP ve AKP'nin kurduğu komisyonun çalışmalarında sona geldiğini aktaran Bahçeli, "Cumhur İttifakı olarak başarıya inanıyor, milletimize güveniyoruz. Kanaatim odur ki, belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa süre içinde yapılacaktır" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMINDA ORTAK ADAY ÇIKARACAK

Hangi illerde mutabakat sağlandığının sorulması üzerine Bahçeli, "Zamanı geldiğinde hepsini öğreneceksiniz. Hele bir netleşsin, sonra açıklarız. Ama şunu ifade edeyim ki, büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak" yanıtını verdi.

Büyükşehir statüsüne sahip 30 il şunlar: Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.