Bahçeli: AYM'nin tavrı sebebiyle birçok kesimin şımardığı görülmüştür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni hedef aldı. DEM (HEDEP) milletvekillerinin görüşmelerde Kürtçe ifadeler kullanmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi’nin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülmüştür” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi’ni hedef aldı.

Bahçeli, bütçe görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM (HEDEP) milletvekillerinin görüşmelerde Kürtçe ifadeler kullanmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi’nin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülmüştür” dedi.

Bahçeli ayrıca “Meclis Başkanı’nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra ‘Türkçeye tercüme edin’ cümlesi ise AYM Başkanı’nınki kadar yanlış bir tutum olmuştur” dedi.

Bahçeli şöyle konuştu:

“Bütçe görüşmelerinin yapıldığı bu anlamlı günde konuşmacılardan bir kısmı Kürtçe ifadelerle kendilerini ifadeye çalıştı. Tabii bu kürsü dokunulmazlığı nedeniyle bazıları tarafından hoş görülebilir. Ama AYM Başkanı ve değerli üyelerinden buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Kendilerini bu konularda daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Konunun gittikçe yaygınlaştığı, AYM’nin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülmüştür. Buna dikkat etmek lazım. Bu konuşma bize göre kabul görmedi ama onlar keçeyi suya atmışlar, çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı’nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra ‘Türkçeye tercüme edin’ cümlesi ise AYM Başkanı’nınki kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz.”

“ÖZEL’İN PERFORMANSI GAYET İYİYDİ”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in performansıyla ilgili de soru yöneltilen Bahçeli, “Performansı gayet iyiydi. Hem neyecanlı hem hazırlıklı gelmiş hem de kitlesine moral veriyor. Tebrik ediyorum” dedi.