Bahçeli, AYM'yi hedef aldı: Artık milli güvenlik sorunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'ni hedef alarak, "Anayasa Mahkemesi, artık milli güvenlik sorunudur... Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kuruluşunun 55. Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) hedef aldı.

Bahçeli, "6 Şubat 2024 tarihinde Çağlayan Adliyesi'ne saldıran ve kahraman polislerimizin zamanında müdahalesiyle ölü ele geçirilen DHKP-C 2 teröristin kimler tarafından savunulduğu, bu alçaklardan birisinin cezaevindeyken yazdığı mektubu Meclis'te okuyan CHP'linin kim olduğu deşifre olmuştur" dedi.

"Daha vahimi Çağlayan Adliyesi'nin önünde alnı çatından vurularak indirilen ve layığını bulan bir terörist lehine Anayasa Mahkemesi'nin 6 Şubat 2020 tarihinde açıkladığı hak ihlali kararıdır" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk ilkelerine savaş açmıştır. 6 Şubat 2020 tarihinde hah ihlali kararıyla ödüllerindirilen DHKP-C'li terörist tam 4 yıl sonra bir terör saldırısında imha edilmiş, adalet bir nebze de olsa yerini bulmuştur. Fakat Anayasa Mahkemesi haini haklı görmüş, Türk polisi de 'hak öyle değil, böyle olur' mesajıyla gereğini yapmıştır."

AYM BAŞKANI'NI DA HEDEF ALDI

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı da hedef alan Bahçeli, şunları söyledi: "Mahkeme Başkanı utanmadan, sıkılmadan hâlâ 'AYM kararlarının 153. maddeye göre kesin olduğundan bahisle gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını' iddia etmektedir. Bay Zühtü, senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu. Haberin oldu mu?"

"YA KAPATILMALI YA DA YENİDEN YAPILANDIRILMALI"

"Anayasa Mahkemesi, artık milli güvenlik sorunudur" diyen Bahçeli, "Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz. Mahkeme Başkanı ve üyeler devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, toplumsal huzur ve güvenliğin muarızı haline gelmişlerdir. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları ifade ettİ: "Anayasa Mahkemesi ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. DEM'cilerin, DEM'lenmiş CHP'nin ve marjinalleşmiş yedeklerinin Anayasa Mahkemesini siyasi siper haline getirmeleri hukuk sistemine sürülmüş kara lekedir."