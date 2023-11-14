Bahçeli, AYM’yi ve Zühtü Arslan’ı hedef aldı: Kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı; Kandil’e git!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin AYM kararını tanımamasına destek verdi. "Geldiğimiz aşamada karşımada iki seçenek çıkmaktadır; ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır" diyen Bahçeli, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı da hedef aldı: "Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerle ilgili mesaj veren Devlet Bahçeli, "Hiçbir şeyi şansa ve sürprize bırakmayacağız. Küresel sömürü çarkında öğütülen, emperyalizme öğün olan iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını hem öğreteceğiz hem göstereceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Bahçeli, "Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan Büyükşehir Belediye Başkanı'nı evine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti: "CHP ve HEDEP yönetimindeki diğer büyükşehir ve il belediyelerini Cumhur'un iradesiyle birleştireceğiz. Zillet İttifakı'nın ayak oyunları sona erecek, 31 Mart 2019 tarihinden bu yana mahşeri vicdanda bir ızdırap halini alan kayıp yıllar Allah'ın izniyle son bulacak."

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARINA TEPKİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "İsrail askerleri bebek, kadın, yaşlı demeden katliam gerçekleştiriyor. Netanyahu katliamları aralıksız sürdürme mesajı verdi. İsrail aciz ve korkaktır. Hastane bahçesine füze atılması da vahşettir" diye konuştu.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Gazze konusunda herkes sussa da biz susmayacağız. Sessiz kalmayacağız. İlk olarak İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durması ve insani yardım koridorlarının açılması şarttır. Derhal ateşkes sağlanmalıdır."

"İsrail tazminata mahkum edilmelidir" diyen Bahçeli, "Uluslararası Barış Konferansı toplanmalıdır. Netanyahu ve yönetimi savaş suçlarından dolayı Lahey Adalet Divanı'nda yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

YARGI KRİZİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararını tanımamasına değinen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki fitili tutuşan anlaşmazlık ve gerilim hali bir defa hukuk devleti ve hukuk güvenliği açısından hiç de arzu etmediğimiz bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cepheleşmeye ve suç duyurusuna varan süreç bir devlet veya rejim krizi değil, böyle görmek ve göstermek isteyen siyasi partilerin sefil bir uydurması, aynı şekilde kuruntusudur."

"Anayasa Mahkemesi adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır" diyen Bahçeli, "Bu kaçınılmaz gerçeği kabul etmeden son gelişmeler kavramak mutlak butlanla batıldır" ifadelerini kullandı.

YARGITAY'I SAVUNDU

Anayasa Mahkemesi'nin Gezi tutuklusu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ihlal kararı açıldığını anımsatan Bahçeli, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararını savunarak, "Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı, konu kapatılmalıdır" diye konuştu.

"AYM yetki alanını genişleterek TBMM'ye parmak sallamaktadır" iddiasında bulunan Bahçeli, "AYM yetkilerini aştı ve yargısal aktivizm yaptı. Egemenlik milletindir, milletin üstünde bir güç olamaz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şunları söyledi: "Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır. Bugünkü sorun yumağının temelinde Anayasa Mahkemesi'nin vatan ve millete kasteden lekeli kararları bulunmaktadır."

ZÜHTÜ ARSLAN'I HEDEF ALDI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı hedef alan Bahçeli, "AYM Başkanı, Zillet İttifakı'nın yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz. Bu kişinin haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz. Türk Devleti'yle uğraşma, cesaretin varsa Kandil'e git. Mahkeme Başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle, milli birlik ve kardeşliğe cephe almıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, son olarak şunları söyledi: "Geldiğimiz aşamada karşımada iki seçenek çıkmaktadır; ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır."

CHP'NİN GÖLGE KABİNESİ

Bahçeli, Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP'nin 'gölge kabine' oluşturduğu sorulan Bahçeli, "Gölgeden ne istiyorlar, asli yolu tercih etseler daha doğru olur" cevabını verdi.

İYİ Parti'deki gelişmelerin sorulduğu Bahçeli, "İYİ Parti'yle ilgili hiçbir şey söylemem. Çünkü zamanında söyledik, aynen devam ediyor" ifadelerini kullandı.