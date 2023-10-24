Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden dönüş olmayacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıldönümünden önce yaptığı son grup toplantısında başkanlık sistemini övdü. Bahçeli, "Cumhuriyet'ten dönüş yoktur. Rejimin adı 1923'te konulmuş ve tartışmalar kapanmıştır" dedi ve ekledi: "Eğer Atatürk bugün yaşamış olsaydı devletimizin geçirdiği badireleri dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yılmaz ve yıkılmaz bir savunucusu olurdu."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, konuşmasında Cumhuriyet'in 100 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti olağanüstü şartlarda olağanüstü azim ve mücadele ile tarih sahnesindeki yerini almıştır. Dönemin mebusları yaşasın Cumhuriyet sesleriyle adeta yeri göğü inletmişlerdir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Devleti'nin birbirini tamamlayan iki Türk devleti olduğunu söyleyen Bahçeli, "Ay yıldızlı bayrak ne kadar bizimse 3 hilalli bayrak da o kadar bizimdir" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ ÖVDÜ

Bahçeli, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıldönümünden önce yaptığı son grup toplantısında başkanlık sistemini övdü.

Bahçeli, "Cumhuriyet'ten dönüş yoktur. Rejimin adı 1923'te konulmuş ve tartışmalar kapanmıştır. Hükümet sistemi başka rejim başkadır. Nasıl ki Cumhuriyet'ten dönüş yoksa hatırlatırım ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden de dönüş veya sapış olmayacaktır" dedi.

Bahçeli açıklamasında şu iddiada bulundu: "Eğer Atatürk bugün yaşamış olsaydı devletimizin geçirdiği badireleri dikkate alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yılmaz ve yıkılmaz bir müdafacısı olurdu."

"TÜRKİYE DEVREYE GİRMELİ" SÖZLERİ

Bahçeli, açıklamasında "Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateşkes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse, milletimle açık açık paylaşıyorum ki, Türkiye süratle devreye girmeli, tarihi, insani ve inanç sorumluluğunun gereği her neyse yapmalıdır" sözlerine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.

"Gazze'yi ve Gazzeliyi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadın mirasıdır" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Bazıları şahsıma yönelik 'Önden siz buyurun' diye alaycı bir üslupla karalama kampanyasına alet oldu. Devletim istesin, milletim destek versin, şartlar da öyle gerektirsin şayet Gazze'deki çocuklara kol kanat germek, füzeye karşı sapanla insanlık mevzisine girmek için yola revan olmazsam namerdim."