Bahçeli'den Akşener'in çağrısına yanıt: Ciddiye alınacak bir tarafı yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partilere yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" yanıtını verdi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde işbirliğini sürdüreceğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm siyasi partilere seçime ayrı ayrı girme çağrısı yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi.

Yazılı açıklama yapan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın doğasına ve duruşuna müzahir siyasetiyle nasıl mücadele etmişse, aynısıyla 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde de ilkeli ve işbirliğini esas alan tavrını gösterecektir. Ayrı ayrı seçime girme” çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" dedi.

"Bu çağrıyı seslendirenlerin yerel planda işbirliği ve ittifaklara hem açık kapı bırakıp hem de tek başına seçime girmekten bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, bununla beraber akıl tutulmasıdır" diyen Bahçeli, şöyle devam etti: "Pusulasının millet olduğunu iddia eden bir partinin zilletle yollarını tam olarak ayırması, hiçbir tereddüt ve tenakuza düşmeden bunu kamuoyuyla paylaşması ahlaki bir yükümlülüktür."

Cumhur İttifakı'na 'devam' mesajı veren Bahçeli, "Cumhur İttifakı’nın tüm bileşenleri 31 Mart 2024 seçimlerine heves ve heyecan içinde hazırlanacak, ortak akıl ve anlayış içinde işbirliğini sürdürecektir. Yerel yönetimlere düşen zillet gölgesi cumhurun aydınlık siyasetiyle kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, son olarak, "Kutlu yürüyüşümüze katılmak, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinin gerçekleşmesine omuz vermek, merkezi yönetimle yerel yönetim arasında sarsılmaz köprü inşa etmek isteyen kim varsa gönlümüz onlara açıktır" ifadelerini kullandı.