Bahçeli'den Mersin'de miting: CHP'yi hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Mersin'deki mitinginde CHP'yi hedef aldı. Bahçeli, "Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir" iddiasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Bahçeli, belediyeye bağlanan umutları israf ettiğini, bu belediyeyle hayal kırıklığının devasa boyutlara ulaştığını iddia etti.

Bahçeli, şunları kaydetti: "Mersinli kardeşlerimi düşünen, dertlerine derman olan, darda ve zorda kalan insanlarımızı sahiplenen, bu kentin lehine taş üstüne taş koyan bir belediye yönetiminden ortada ne iz ne de eser vardır. Buna karşılık devletin kaynaklarını ulufe gibi dağıtan, ittifak ortaklarına bedel ödeyen, devamlı şaibelerle anılan bir belediye anlayışı karşımızdadır. Geride kalan 5 yıllık hüsran döneminin telafisi lazımdır. Aldatma ve anafor siyasetine son verilmelidir. CHP zihniyeti sınıfta kalmış, hepten çuvallamıştır. Bu nedenle yapamayan gitmeli, yapacak olan gelmelidir. Başarısızlar gönderilmeli, başaracak olan vatan, millet ve Mersin sevdalıları şehremini vazifesi üstlenmelidir. Artık beceriksizlere kapıyı göstermeliyiz. İş bilmeyenlere, üretmeyenlere, insanımıza dokunmayanlara, Mersin'i tanımayanlara, akıntının tersine kürek çekenlere 'uğurlar olsun' demeliyiz."

CHP'yi hedef alanmaya devam eden Bahçeli, "Demlenmiş CHP terörle mücadeleye şaşı bakmaktadır. CHP, bölücü terör örgütünün kafesindedir. Tezkereye 'hayır' diyen bu CHP'dir. Terörist Demirtaş’ın avukatı olan bu CHP’dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör saldırılarına karşı hazırlanmış ortak metinlere imza atmayan bu CHP'dir. Yönetimi altında bulunan belediyeleri bölücülere, terörist sevicilere teslim eden bu CHP’dir. Bugünkü CHP bitmiştir, tükenmiştir, iflas etmiştir. Bugünkü CHP esirdir, işgal edilmiştir. Mersin'i 'demlenmiş CHP' musibetinden arındırmak milli güvenliğimiz, milli huzurumuz, milli onurumuz adına mecburiyettir" ifadelerini kullandı.