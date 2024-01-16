Bahçeli, İmamoğlu ve Zülfü Livaneli'yi hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve sanatçı Zülfü Livaneli'yi hedef alarak, "Firavunca sözlerin cevabını İstanbullu kardeşlerim sandığın başında verecektir" dedi. İstanbul seçimi için mesaj veren Bahçeli, "Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, her taşın altında çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

CHP'ye hedef alan Bahçeli, "CHP'de işler iyice sarpa sarmış, aday tespitindeki kriz gün yüzüne çıkmıştır. İçeriden demlenip dışarıdan yemlenen CHP istikametini hepten şaşırmıştır" dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "84'ten bu yana terörle mücadelede çok sayıda şehit ve gazi verildi. Terör mağduru milletimizin iradesi demlenmiş CHP'den hesap sormaya yeterlidir. Asker, polis, korucu, şehit ve gazi ailelerimizin sandık gücü bugünkü CHP'nin alacağı oyun çok üstünde olmalıdır. Doğal olan da budur. Şehit tabutu kaldıran milletin farkı ile bölcü oyları ile demlenenler arasındaki fark gün yüzüne çıkmalıdır. CHP'nin yerel yönetimlerden ayıklanması, belediyelerden atılması demokrasi namusudur."

LİVANELİ VE İMAMOĞLU'NA YÜKLENDİ

Açıklamasında sanatçı Zülfü Livaneli ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Bahçeli, "Cumhuriyetin Aydınlık Yüzleri ödül töreninde konuşan bir zat beş para etmez akla çöreklenmiştir. 31 Mart'ta ya gerici ordular ya da hareket ordusu kazanacakmış. Türkiye'de gerici ordu değil kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Avcı taburlarını duyan gören yoktur" dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Livaneli'nin çarpıtmasını gülümseyerek dinleyen İBB Başkanı'ndan tek bir itiraz gelmemiştir. Alın birini vurun ötekine. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyettir. Millete gerici demek küfürdür. Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek su katılmamış soysuzluktur. Firavunca sözlerin cevabını İstanbullu kardeşlerim sandığın başında verecektir. 31 Mart'ta İstanbul muradına kavuşacaktır. Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacaktır. "

İSTANBUL MESAJI

İmamoğlu'nu hedef almaya devam eden Bahçeli, "Mevsimlik belediye başkanlığı yapan, her taşın altında çıkan şahsa İstanbullu kardeşlerimin yapacağı Saraçhane'den yollamaktır. Bir daha da İstanbullunun yıllarını çalmaya cesaret etmemelidir. Diğer şehirlerin de makus tarihi Cumhur ile değişecektir. Vatanımızın her köşesinde milletimiz ile buluşacağız. Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldırıp fetret devrine son vereceğiz" diye konuştu.