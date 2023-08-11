Bahçeli'nin ardından İYİ Parti'ye bir çağrı daha: Beraber olalım

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından İYİ Parti'ye yapılan ittifak çağrısı ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 yerel seçimleri için İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Çağrının cevaben tarafı Akşener" dedi.

"SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜLER YA DA İRONİ YAPARAK CEVAP VERMEYE ÇALIŞTILAR"

CNN TÜRK'ten Göksu Öngören Özgür'e konuşan MHP'li Yönter, Devlet Bahçeli'nin Ağustos 2019'da "Buluşma yerimiz zillet değil, millet" ifadesini hatırlattı. Yönter, "Kucaklaşmadan bahsetmişti. İYİ Parti Genel Başkanı'na 'eve dön' çağrısı yapmıştı. Çağrı karşılık bulmadı. Sessizliğe gömüldüler ya da ironi yaparak cevap vermeye çalıştılar. Sayın Genel Başkanımız çağrılarında samimi, iyi niyetli. Dünkü açıklaması son derece net. Ne diyor, 'Çağırdık dönmediniz. Yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına'" dedi.

"ÇAĞRININ CEVABEN TARAFI SAYIN AKŞENER"

"Ülke hayrına Türkiye'nin geleceği için yerel iktidarda komşu olalım" ifadelerini kullanan Yönter, "Komşu komşunun külüne muhtaç. Biz de komşuluk hukuku çok önemlidir. Ahlaki temeli vardır. Ülkenin hayrına geleceğimiz için. Komşuluk hukukunda muhabbet vardır, yakınlık vardır. Husumet yoktur, ayrılık yoktur. Ülke hayrına bir olalım, beraber olalım, komşu olalım. Bu çağrı çok saygın bir çağrı. Bu çağrının samimiyetini görmek lazım. Türkiye'nin geleceği için zilletin bir yol olmadığını, çare olmadığını, çözüm olmadığını akıl vicdan sahiplerinin idrak etmesi lazım. Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos'ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Çok önemli bir konuşma olacağı iddia ediliyor. Bilemiyorum ki. Süreç bizi mutlaka aydınlatacak. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz. Ama Genel Başkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Bu çağrı Türkiye'nin menfaati için yapılmış bir çağrıdır. Bu çağrı günlük siyasi polemiklerin üzerinde geleceğin inşası için düşünülmüş bir çağrıdır" diye konuştu.