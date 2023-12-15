Bahçeli'nin basın danışmanı, Seval Türkeş hakkındaki ifadeleri nedeniyle tazminat ödeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı ve Türkgün gazetesi Başyazarı Yıldıray Çiçek, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş hakkındaki yazısında kullandığı "Böyle örgüt ve çete başına sahip çıkan Seval Türkeş…" ifadeleri nedeniyle tazminata mahkum edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş hakkındaki yazısı nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP’nin yayın organı Türkgün’deki yazısında kendisine açılan davaları yazdı.

Çiçek, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine beş dava açtığını belirtirken Alpaslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş ile oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş’in açtığı tazminat davasını da kaybettiğini duyurdu.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YERİNE BASIN KÖRLÜĞÜ İSTİYORLAR"

Yazdığı yazılardan dolayı ömrümün büyük çoğunluğu mahkemelerde geçirdiğini iddia eden Çiçek yazısında şu ifadeleri kullandı:

"…Kemal Kılıçdaroğlu bile beş yazıma dava açtı. 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Seval Türkeş ve oğlu Ahmet Kutalmış Türkeş tarafından açılmış tazminat davasıyla muhatap olduk.

‘Bizi en çok üzen Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in eşinin Fethullah Gülen’e inandığı kadar MHP’ye inanmaması, onu sevdiğinin yüzde biri kadar Liderimiz Devlet Bahçeli’yi sevmemesidir’ şeklindeki cümle nasıl tazminat ödemek için gerekçe olabiliyor?

Yazıda hakaret yok, iftira yok, yalan yok. Seval Türkeş’in MHP karşısında Fethullah Gülen’e sahip açıklamaları varken! Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ailesine hakaret etmeyeceğimize göre, ailesinin Başbuğumuzun mirası MHP hakkında yaptıkları eleştiriye karşı durdukları siyasi noktanın yanlışlarını, ihanetlerini eleştirmek bizim en doğal hakkımızdır. Somut gerçekler üzerinden yapılmış siyasi eleştirilerin tazminat muhataplığı olamaz.

Hadi çıksın Seval Türkeş, Ahmet Kutalmış Türkeş ve bu mahkeme kararlarını veren hâkimler bu yazıdaki hiçbir olay yaşanmadı ve hepsi iftira desinler… Basın Özgürlüğü yerine Basın Körlüğü istiyorlar galiba?"

Çiçek, dava konusu olan ilgili yazısında şu ifadeleri kullanmıştı

"Seval Türkeş ihtirasları konusunda yine dur durak bilmiyordu. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, MHP’ye savaş açmış Fethullah Gülen çetesine 12 Eylül 2010 referandum döneminde başlayan hadlerini bildirme tavrını devam ettirirken, 2011 yılında bu sefer çıkıp Fethullah Gülen’e MHP karşısında sahip çıkıyordu. Ne övgüler düzüyordu.

Sayın Bahçeli’nin Fethullah Gülen çetesine yönelik yaptığı açıklamayı “Açıklama büyük talihsizliktir. Türkeş’in ruhunu bizar etmiştir. Bu yanlıştan derhal vazgeçip doğru yolu takip etmeleri gerekir” şeklinde eleştiriyor, Fethullah Gülen’i öve öve bitiremiyor ve MHP yöneticilerinin Fethullah Gülen’e teslim olmasını şöyle istiyordu:

'Kaldı ki bu yöneticiler Türkeş’in kendinin yürütmüş olduğu faaliyetleri ve misyonu da zaten durdurmuş olmakla zan altındalar. Şimdi burayı da durdurmaya kalkmış olmaları onların birtakım odakların sözcülüğünü yapmış olmaları anlamına geliyor.

Türkeş’in mirasını yürütecek olsalar bu faaliyete saygı duyup desteklemeleri lazım. Hocaefendi Hazretleri Türk din ve fikir adamlarından yaşayan mühim bir şahsiyettir. Bu zat-ı muhtereme destek olmalılar. Bir problemleri varsa diyalog kurma imkânı vardır. Bizzat kendilerine gidip bu şikâyetlerini iletsinler, yardım alsınlar. Kendisi bu konuda hoşgörü ve diyaloğu zikreden, teşvik edip, hayata geçiren biridir.'"