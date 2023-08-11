Bahçeli'nin ittifak çağrısı: İYİ Partili isimler ne yanıt verdi?

İYİ Partili isimler, MHP lideri Bahçeli'nin seçimler için partilerine yaptığı ittifak çağrısına yanıt vermeyi sürdürüyor. İYİ Parti Milletvekili Uz, "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor" derken İYİ Partili Ergun, "Türk milliyetçiliği varlığı itibariyle siyasal İslamcılığa karşı konumlanmış bir harekettir. Dolayısıyla öyle bir yapıyla yan yana olmaz, olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'ittifak' çağrısına İYİ Partili isimlerden olumsuz yanıtlar geliyor.

Bahçeli'nin çağrısını değerlendiren İYİ Parti Muğla Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Metin Ergun MHP ile yan yana olamayacaklarını ifade ederken İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz'dan da olumsuz yanıt geldi.

Ergun da sosyal medya hesabından, "Türk milliyetçiliği varlığı itibariyle siyasal İslamcılığa karşı konumlanmış bir harekettir. Dolayısıyla öyle bir yapıyla yan yana olmaz, olamaz. Tarihinin en çetin mücadelesini de, 20. yüzyılılın ilk yarısında siyasal İslamcılara karşı vermiştir" ifadelerini kullandı.

Türk milliyetçiliği varlığı itibariyle siyasal İslamcılığa karşı konumlanmış bir harekettir. Dolayısıyla öyle bir yapıyla yan yana olmaz, olamaz. Tarihinin en çetin mücadelesini de, 20. yüzyılılın ilk yarısında siyasal İslamcılara karşı vermiştir. — Metin Ergun (@MetinErgun48) August 10, 2023

İttifak çağrısına olumsuz yanıt veren bir diğer isim olan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz ise yine sosyal medya hesabından, "Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor Fesübhanallah" diye yazdı.

Beyefendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor



Fesübhanallah — Rıdvan UZ (@ridvanuz17) August 10, 2023

Bahçeli'nin çağrısına ilk yanıt İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın'dan gelmişti. Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ'NİN İTTİFAK ÇAĞRISI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına gönderdiği açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin İYİ Parti'ye çağrısını iletmişti.

Bahçeli'nin MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye katılanlara 2019 yılında partiye dönme çağrısı yaptığını anımsatan Özdemir, "Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız, sizlere hürmetlerini sunarak, İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyor" demişti.

Bahçeli'nin mesajı, "Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına" olmuştu.