Bahçeli'nin Özgür Özel'e tehdidine CHP'den yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Genel Başkanımızı tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Unutmayın, bu ülkenin namuslu insanları bir adım geri atmayacak" tepkisini gösterdi.

Güncel 26.12.2023 12:09 Giriş: 26.12.2023 12:09

Güncelleme: 26.12.2023 12:18 Kaynak: Haber Merkezi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir" tehdidine CHP'den yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızı tehdit etmek kimsenin haddi değildir" dedi. Gökçen, açıklamasında, "Özgür Özel terörden beslenenlerin arkasında hizalanmayı reddetmiş, bütün suçlarında sözde milliyetçiliğe sığınanları meşrulaştırmamıştır. Unutmayın, bu ülkenin namuslu insanları bir adım geri atmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Genel Başkanımızı tehdit etmek kimsenin haddi değildir. Özgür Özel terörden beslenenlerin arkasında hizalanmayı reddetmiş, bütün suçlarında sözde milliyetçiliğe sığınanları meşrulaştırmamıştır. Unutmayın, bu ülkenin namuslu insanları bir adım geri atmayacak. #ÖzgürÖzelSesimizdir https://t.co/c1Z7GciEZu — Gökçe Gökçen (@GokceGokcen_) December 26, 2023 BAHÇELİ NE SÖYLEMİŞTİ? Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit etmişti. Bahçeli, açıklamasında, "Özgür Özel zıvanadan çıkmış bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Bölücülük narkozuyla uyuşturulduğu ortadadır. Ortak bildiriye imza atmayan bugünkü CHP bir güvenlik tehdididir. CHP bu metnin neresini beğenmedi? Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs eğer aklını başını almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir. CHP işgal edilmiş Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir" demişti.