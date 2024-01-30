Bahçeli, Özgür Özel'i hedef aldı: "İhanetin ittifakı değil ancak ve ancak imhası olur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "İhanetin ittifakı değil ancak ve ancak imhası olur, bizden söylemesi" ifadeleri ile hedef aldı. Bahçeli ayrıca Türkiye'de siyaseten üstünlüğü bulunan bir kesimin olmadığını savunarak "Türkiye'de sınıflı bir toplum yapısı veya kast sistemi yoktur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Bahçeli, "İhanetin ittifakı değil ancak ve ancak imhası olur, bizden söylemesi" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, 7 Haziran 2015 seçimlerinde kendisine doğrudan ve dolaylı olarak başbakanlık teklifinin geldiğini ancak kabul etmediğini söyledi.

"Türkiye'de sınıflı bir toplum yapısı veya kast sistemi yoktur" diyen Bahçeli siyaseten üstünlüğü olan bir tabakanın bulunmadığını savundu.

Cumhur İttifakı'ndaki iç tartışmalar hakkındaki eleştirilere de yanıt veren MHP Genel Başkanı, "Cumhur İttifakı'nı anlamak ve anlatmak her kişinin harcı değildir. AK Parti ve MHP arasında kurulan milli bağı anlamlandırmak için öncelikle izan, insaf, iradeyle, vatan sevdasıyla yoğrulmuş akıl ve yürek lazımdır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

"Toplumsal huzurumuzu bozmak, asayiş ve güvenliğimizi bulandırmak amacıyla zillet saçan Türkiye düşmanları hiç boş durmuyor. Gelişmeleri dikkat, temkinle kavramalı ve takip etmeliyiz. 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı planlayan karanlık ellere azami şekilde uyanık olmalıyız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak devletin başlıca görevi olmakla birlikte hukukun üstünlüğünden taviz vermemek de hepimizin sorumluluğuna emanettir.

"SİYASETEN ÜSTÜNLÜĞÜ OLAN BİR TABAKADAN SÖZ EDİLEMEZ"

Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerinin, suç örgütlerinin, kanun kaçaklarının, silah tacirlerin, düzensiz göçmenlerin, yabancı istihbarat örgütlerinin oyun alanı, eylem sahası olamaz, olmamalıdır. Suç ve suçluya toleranstan bahsedilmemelidir. Devletin egemenlik çıkarlarını zaafa uğratacak faillerin kafası ezilmelidir. Milli güvenliğimizi zinde tutmalıyız. Türkiye'nin istikbalini asimetrik tahriklere bel bağlamış cinayet örgütleri değil, cumhurun aziz varlığı tayin edecektir.

Türkiye'de sınıflı bir toplum yapısı veya kast sistemi yoktur. İmtiyazlı bir azınlıktan, seçkin bir zümrenin hakimiyetinden, hukuken ve siyaseten üstünlüğü olan seçkin bir tabakadan asla söz edilemez. Milletimizin her ferdi kanun önünde aynı haklara sahiptir.

Önümüzdeki demokratik eşit kazasız belasız atlatılmalıdır. Türkiye'nin ilerleyiş momenti devam etmelidir. MHP ve Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir. MHP, gücünü mukaddesattan almaktadır. Milli menfaatlerimize aykırı davranan her kimler varsa onlara karşı duruşumuz sarsılmayacaktır.

Yeni bir Türk asrının kapısı açılmış, ilk adım atılmıştır. Cumhur İttifakı'nın emsalsiz uzlaşmasıyla Türkiye sorun yumağı haline gelen, demokrasimizi tehdit eden parlamenter sistemden kurtulmuştur.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP Genel Başkanı'nın 'Türkiye İttifakı'nı telaffuz etmesi nafiledir. Millet İttifakı olmadı Türkiye ittifakı mı kuracaklar. Çatı ismi olarak Türkiye ismini mi kullanacaklar. Demlenmek CHP'ye iyi gelmemiş. Özgür Bey, bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı ittifaka nasıl Türkiye ittifakı diyeceksiniz?

PKK bu ittifakın neresinde? DEM'ciliğe hayranlığın, onları allayıp pullaman sırf ittifak için mi? Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ihanetin kökünü kurutacak ve hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.

DEM'lenmiş CHP, açık ve gizli ortakları Türkiye'nin karşısında; biz yanındayız. DEM'lenmiş CHP, DEVA, Serok ve diğerleri, İmralı canisinin, teröristbaşı Gülen'in, PKK'nın, firavunun, sömürgecilerin hizasındadır. MHP ve Cumhur İttifakı ise mazlumların, gariplerin, emeklilerin, çiftçilerin, işçilerin, esnafların, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren herkesin arkasındadır.

İhanetin ittifakı değil ancak ve ancak imhası olur, bizden söylemesi.

7 HAZİRAN 2015 SEÇİMLERİ AÇIKLAMASI

Doğrudur 7 Haziran 2015'te seçimlerden sonra Başbakanlık makamı, hem doğrudan hem de dolaylı olarak bize teklif edildi. Ancak ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye'nin aleyhine olan bir iktidar yapısını elimin tersi ile itmeyi, nefsimi çiğnemeyi vatan ve millet ve şeref görevi saydım. Bundan pişman olmadığım gibi, aynı durum bugün vasat bulsa benzer duruşu cesaret ve hamiyet ile gösteririm.

Bir günlük saltanat için binlerce yıllık milli mirası hiçbir namerde, hiçbir çıkarcıya çiğnetmem. Kaldı ki sen başbakanlık makamını terk etmedin. İsabetli bir kararla tart edildin, kapının önüne tarihi bir kararla bırakıldın. Anlaşılan hala akıllanmamışsın. 'Hep olduğumuz gibi göründük, göründüğümüz gibi olduk' sözüne gelince... Sayın Davutoğlu geçelim bunları. Kargaların bile güleceği bu klişe ifadene ne itibar edecek ne de ikna olacak bir allahın kulu yoktur ve kalmamıştır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI ANLAMAK HER KİŞİNİN HARCI DEĞİLDİR"

Günlerdir muhalefet partileri Cumhur İttifakı'nda sorun yaşandığını iddia ediyor. Devamlı çalı gibi yoklayıp, davulun kasnağından vuruyorlar. Gündeme yansıyan bazı meselelerle ilgili görüş ayrılıkları olduğunu söylüyorlar. Bu bayağı ezberleri tekrar eden kötürüm çevrelere diyorum ki, Cumhur İttifakı'nı anlamak ve anlatmak her kişinin harcı değildir. AK Parti ve MHP arasında kurulan milli bağı anlamlandırmak için öncelikle izan, insaf, iradeyle, vatan sevdasıyla yoğrulmuş akıl ve yürek lazımdır.