Bahçeli'ye zülfikar hediye etmişti: Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt AKP'den aday adayı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi 14 Kasım 2022 tarihinde ziyaret ederek zülfikar hediye eden Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt, AKP'den Dersim Belediye Başkan aday adayı olmak için başvuruda bulundu. Aile Sosyal Politikalar Tunceli İl Müdürü olarak da görev yapan Yurt, kurumundaki personele mobbing uyguladığı iddiasıyla görevden alınmıştı.

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Fotoğraf: Tunceli Valiliği (X)

Tunceli Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt'un AKP'den belediye başkanı olmak için aday adaylığı başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, kendi kurumundaki personele baskı yaptığı iddiaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde görevden alınan Aile Sosyal Politikalar Tunceli İl Müdürü Ali Ekber Yurt, Tunceli Belediye Başkan adayı adaylığı için AKP'ye müracaat etti. Tunceli Cemevi Başkanı da olan Yurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'a hediye ettiği zülfikarla da gündeme gelmişti. TARİKATLAR TUNCELİ’YE ZARAR VERMEZ” Öte yandan AKP ve MHP'ye yönelik eylem ve söylemleriyle “Cemevini AKP politikalarına alet ediyor” eleştirisiyle Ali Ekber Yurt, Alevilerin tepkisini çekmişti. Görevden alınan Yurt, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve AKP Tunceli eski İl Başkanı Sercan Özaydın’a Zülfikar vererek tepki çekmişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da 10 Haziran 2022'de Tunceli Cemevini ziyaret etmiş, Erbaş’a cura saz hediye edilmişti. Ali Ekber Yurt’un “Tarikatların Tunceli'ye zarar vereceğine inanmıyorum” sözleri de tepki çekmişti.