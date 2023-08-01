Bahçeli yerel seçim mesajı verdi, Akbelen Direnişi'ni hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada büyükşehirlere işaret ederek, muhalefet belediyelerinin mutlaka el değiştirmesi gerektiğini söyledi. Akbelen Direnişi'ni de hedef alan Bahçeli, "Nasıl ki, Gezi Parkı’nda konu ağaç değilse, Akbelen’de de ağaç olmadığı kesindir" iddiasında bulundu. CHP'li Mahmut Tanal'a da yüklenen Bahçeli "Dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasının önünün açılması mecburiyettir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklama yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, muhalefet belediyelerini hedef aldı.

"Maalesef muhalefet partilerinin uhdesinde bulunan belediyeler en kötü dönemlerini yaşamaktadır" iddiasında bulunan Bahçeli, "Eser ve hizmet siyaseti yerine hamaset ve husumet siyaseti takip eden muhalefet partileri yerel yönetimlerde sınıfta kalmış ve dağılmışlardır" dedi.

BÜYÜKŞEHİRLERİ İŞARET ETTİ

"CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu haline gelmiştir" diyen Bahçeli, büyükşehirleri işaret etti.

Bahçeli, şunları söyledi: "Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir. Yerel yönetimlerdeki mevzi ve merkezkaç istila son bulmalıdır."

AĞAÇ KATLİAMINA YÖNELİK DİRENİŞİ HEDEF ALDI

Akbelen'de ağaç katliamına karşı yurttaşların direnişini hedef alan Bahçeli, "CHP’nin iç bünyesini habis bir ur gibi saran anlaşmazlıkları örtbas etmek gayesiyle sivri ağızlı ve siğil akıllı yönetici veya milletvekilleri eliyle toplumun hassas olduğu alanlarda provokasyona yeltenmesi dikkatle takip edilip önlem alınması gereken bir tehdittir" iddiasında bulundu.

"Muğla Akbelen’de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere, nöbetçi provokatörlerin günlerdir iç huzuru tahrip çabası gözümüzden kaçmamıştır" diyen Bahçeli, "Günbegün eriyen bir partinin ve marjinal yedeklerinin Akbelen’den bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmak için her alçaklığa tevessül ve teşebbüs ettikleri açıktır" ifadelerini kullandı.

Direnen yurttaşları suçlayan Bahçeli, "Muğla Akbelen’de FETÖ ve PKK iltisaklı kriminal tiplere eylem alanı açan, sözde çevreci örgütlere çanak tutan, yasa dışı sol gruplarla kol kola girip olay çıkarmak için fırsat kollayan CHP yönetimi, siyasi komaya girmesine neden olan yüksek tansiyonu bir kanaldan Türkiye’ye yaymanın çabasındadır" dedi.

TANAL'A YÜKLENDİ: DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a da yüklenen Bahçeli, "Akbelen’de bir CHP’li milletvekilinin şerefli ve kahraman jandarmamıza eşkıya diye bağırıp tıpkı bir müstevli işbirlikçisi gibi koşarak peşine düşmesi utançla hatırlanacak rezil görüntülere sahne olmuştur. Türk vatanında, Türk askerine düşmanca mukabele etmenin cezasız ve karşılıksız bırakılmaması, bu milletvekili müsveddesinin dokunulmazlığının kaldırılarak yargılanmasının önünün açılması demokrasi ve hukuk namusu adına bir mecburiyettir" ifadelerini kullandı.

"Nasıl ki, Gezi Parkı’nda konu ağaç değilse, Akbelen’de de ağaç olmadığı kesindir" diyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Muhalefet partileri sandıkta alamadıkları sonucu sokakları karıştırarak, toplumsal olayları kaşıyarak, bir çatışma iklimi kurgulayarak kestirme yollardan almak istemekte, bu nedenle de provokasyon kuyruğuna girmekte bir sakınca görmemektedir. Takip edilen bu yol, yol değildir, sonu da, sonucu da muhatapları adına mağlubiyet ve mahcubiyettir. CHP Genel Başkanı’nın etrafı çevrelenmiş, aleyhine olacak şekilde çember gittikçe daralmışken Akbelen’de boy göstermesi başka bir sorumsuzluk ve şuursuzluk örneğidir. İstismar siyasetinin, inkar ve ihanet sarmalının ön kapısı olduğu gibi, bunun faillerine sağlayacağı bir yarar da yoktur."

TEKEL BAYİSİNE SİLAHLI SALDIRI

Esenyurt'ta bir tekel bayisine yönelik silahlı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirmesine de değinen Bahçeli, "Esenyurt’ta işlenen menfur bir cinayet üzerinden toplumsal yapıya korku aşılayan, tedirginliği artıran, güven ve huzur ortamını karartmaya çalışanlar da siyasetten ve demokrasinden umudunu kesen zillet zihniyetinden başkası değildir. Suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla devam edecek, bu süreçte hiç kimsenin gözünün yaşına da bakılmayacaktır" yorumunda bulundu.

YEREL SEÇİM HEDEFİ

Bahçeli, partisinin yerel seçim stratejisine değinerek, şunları söyledi:

"Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Mahalli İdareler Seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz; mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir.

İkinci stratejik hedefimiz; Cumhur İttifakı’nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir."