Bahçeli’den ön alma hamlesi

MHP Lideri Bahçeli’nin İYİ Parti’ye ittifak çağrısı tartışmalara yol açtı. Yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Sosyolog Dr. Gürakar, İYİ Parti seçmenini bir araya getiren şeyin Erdoğan karşıtlığı olduğunu dile getirdi.

Öncü DURMUŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen günlerde yerel seçim hazırlıklarına başlamasının ardından ilginç bir hamle yaptı. Önceki gün CNN Türk yayınında MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in aktardığı Bahçeli’nin mektubunu paylaştı. Mektupta İYİ Parti’ye çağrı yapan Bahçeli “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” dedi. Daha önce de birçok kez İYİ Parti’ye geri dönme çağrıları yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böylelikle önümüzdeki yerel seçimler için de ilk kez ittifaka çağırdı. İYİ Parti’den bu zamana kadar bu çağrılara olumlu bir dönüş gelmese de özellikle Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerindeki başarısızlıktan sonra parti içerisinde buna benzer söylemler de kendini gösterdi. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun önümüzdeki dönem yerel seçimlerinde AKP ve MHP ile ittifak yapılması gerektiğini savunmuştu. Bahçeli’nin bu hamlesi Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı açıklama öncesi pozisyon alma olarak yorumlandı.

İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI’NI TOPLAYACAK

İYİ Parti’de pazartesi günü Başkanlık Divanı toplanacak. Parti yöneticilerinin bir araya geleceği toplantıda, MHP’den gelen açıklama da masaya yatırılacak. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu’nun bir açıklama yapması bekleniyor.

Geride kalan son seçim döneminde sıkça yaşanılan bu pazarlıklar silsilesinin devam etmesi ise tartışma konusu oldu. Halkın taleplerinin ve sorunlarının ikinci plana atılması, masabaşı pazarlıklar ve günü kurtaran stratejik arayışlar etrafında konuşlanan siyaset anlayışı muhalefet cephesi için başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Muhalefetin halka yeterli bir alternatif sunamadığı ve seçmeni daha makul olanı tercih etmeye mecbur bıraktığı süreç sonrası yerel seçim atmosferine bu tartışmalarla girilmesi de soru işaretleri yaratmış durumda.

Milliyetçilik üzerine çalışmalarıyla bilinen Sosyolog Dr. Tolga Gürakar, Bahçeli’nin başlattığı bu tartışmayı ve İYİ Parti’de olan yansımaları BİrGün’e değerlendirdi.

ESAS MESELE AKP VE ERDOĞAN KARŞITLIĞI

Bahçeli’nin bu teklifinin yeni olmadığını dile getiren Gürakar, İYİ Parti seçmenindeki Erdoğan ve AKP karşıtlığına dikkat çekti. Gürakar şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle seçim dönemleri Bahçeli’den gelen bu davetlerin kabul edildiği bir senaryo, MHP’nin Cumhur ittifakı bileşeni olması bakımından İYİ Parti seçmeninin erimesi ve diğer alternatiflere kaptırılması anlamına gelir. Bir grup İYİ Parti seçmeni, CHP’ye karşı çok da sempatik bakmayan seküler milliyetçilik üzerinde tanımlanan kentli bir kesimin oluşturduğu kitle. Ancak buradaki daha önemli bir konu, bu seçmen kitlesi AKP ve Erdoğan’dan rahatsız ve onlar için Erdoğan karşıtlığı da şu an için temel mesele. Davetin etkisi ile yapılacak böyle bir tercihte İYİ Parti’nin kendi seçmenini konsolide etmesi oldukça zor. Diğer taraftan bu seçmen kitlesi seçim dönemi başarısızlıkla sonuçlansa bile Meral Akşener’in genel olarak doğru bir tavır aldığı kanısında. Millet İttifakı olarak girilen bir seçimde Akşener’in restleşmesi sonrası Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı yardımcılığa getirmesindeki ısrarı seçmeninin hassasiyetleri ile gerçekleşen ve kendini de doğrudan ortak yapan bir hamle oldu. Hatta böyle hamlelerle CHP’yi bile zaman zaman arkasına aldı. Ancak bugün Bahçeli’nin tartışmaya açtığı bu çağrı, seçmeni Zafer Partisi gibi alternatiflere yönlendirebilir.”

İYİ PARTİ’NİN GERÇEK BİR ‘TABAN’I YOK

Tabandan ziyade seçmen değerlendirmesinin daha doğru olacağından bahseden Gürakar, şu ifadelere yer verdi: “İYİ Parti hâlâ yeni bir parti. Bir partinin tam olarak parti olabilmesi için en az 3 seçim arka arkaya seçime girmesi, ve aldığı oy oranını konsolide edebilmesi gerekir. Bu açıdan da aslında tabanı var diyebileceğimiz bir parti değil. Bu şartlar altında parti içerisinden de farklı fikirler ortaya çıkabilecektir ancak bu çağrı karşısında böyle bir hamle yapar ya da yapamaz gibi bir durumdan söz edemeyiz. Son olarak İYİ Parti ve Özdağ arasında çok çeşitli nüanslar da oynuyor. Genel olarak hassasiyet ise MHP’nin Cumhur İttifakı ile olması.”

KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR GÜN BOYU SÜRDÜ

Bahçeli’nin İYİ Parti’ye yerel seçimlerde ittifak çağrısı sonrası İYİ Parti’den tepkiler geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, "Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok, eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz ise konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Beyfendi kirada oturduğu evi satmaya kalkıyor" dedi.

İYİ Parti’den gelen ilk açıklamalara MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter karşılık verdi. 26 Ağustos’a işaret eden Yönter, "Bu çağrının cevaben tarafı Sayın Akşener. Değerlendirmelerde bulunacaklardır. 26 Ağustos’ta bir konuşma yapacağı söyleniyor. Neyin ne olduğunu yakın bir zamanda göreceğiz" dedi.