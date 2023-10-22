Bahçelievler'de İETT otobüsü aydınlatma direğini devirdi: Yol kapandı

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü, Ataköy Köprüsü üstünde yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Direk, önce bir otomobilin üzerine daha sonra yola devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, yolun iki yönünde de trafik akışı uzun uğraşlar sonucunda açılabildi.

Güncel 22.10.2023 09:25 Giriş: 22.10.2023 09:25

Güncelleme: 22.10.2023 10:02 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı. Önce bir otomobilin üzerine devrilen direk, bir süre için trafik akışını iki yöne de kapattı. Kaza, saat 06.30 sıralarında, Ataköy Kavşağı'nın Bahçelievler yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan İETT otobüsü, demir bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk, o sırada yoldan geçen otomobilin kaputuna ve yola devrildi. İKİ ŞERİT DE TRAFİĞE KAPANDI İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yolun her iki şeridi de trafiğe kapandı. Kaza sırasında, İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İETT otobüsü ve otomobilde hasar oluştu. Ekiplerin bölgedeki çalışması sonucunda yol iki yönlü olarak trafiğe açıldı.