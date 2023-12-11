Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine inek girdi

İstanbul Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine inek girdi. Tesise çağırılan zabıta tarafından yakalanan inek, bakım merkezine götürüldü.

Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine giren inek girdi. İneği çıkarmak için futbolcular seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ineği hayvan bakım merkezine götürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler’de yaşandı. Sahibi bilinmeyen bir inek, Bahçelievler Spor Kulübü tesislerine girdi. Tesisteki futbolcular karşılarında gördükleri inek karşısında önce şaşkınlık yaşadı. Tesis içindeki odalara giren inek, bir süre tesisin bahçesinde de dolaştı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri ineği hayvan bakım merkezine götürdü. İneğin tesiste dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.