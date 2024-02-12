Bahçeli’nin ismi geçmediği halde eski vekile hakaret davası açılmış!

Eski Milletvekili Tevfik Diker, sosyal medya üzerinden Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı. Emniyet, “Paylaşımlarda Devlet Bahçeli'ye yönelik herhangi bir ifadenin yer almadığını” belirtti, Diker beraat etti.

HABER MERKEZİ

Eski milletvekili ve emekli yarbay Tevfik Diker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Tevfik Diker sosyal medya hesabından, “Hakkımda DB gibi şoförüyle kaseti var iddiası var mı? Yok. DB gibi Özel kalemimle seks kaseti var mı? Yok…” ifadelerinin yer aldığı paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Ankara 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

“Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçunu işlediği iddia edilen Diker savunmasında, “Benim sosyal medya hesabım yoktur. İddianamede belirtilen Tevfik Diker isimli Facebook hesabı bana ait değildir. Bana ait olmayan hesaptan yapılan paylaşım da doğal olarak bana ait değildir. Suçlamaları reddediyorum. İddianamede belirtilen ifadeleri ben yazmadım. Kimin yazdığını da bilmiyorum” dedi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de yaptığı çalışmada sosyal medya hesabında “Devlet Bahçeli'ye yönelik herhangi bir ifadenin yer almadığını” belirtti. Savcı, “Paylaşımın Diker’e ait olduğunun kesin tespitinin yapılamadığını” belirterek Diker’in beraatını talep etti.

Mahkeme 25 Ocak’ta “Yapılan yargılama neticesinde, suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı anlaşıldığını” belirterek Diker’in beraatına karar verdi.