Bahçeli’ye geçim sıkıntısı anlatıldı

2017’den bugüne CHP ve MHP ilk defa genel başkanlık düzeyinde temas kurdu. CHP Lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmede emeklilerin ve asgari ücretlilerin geçim sorunlarını da dile getirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. TBMM’deki MHP Grubu’nda gerçekleşen buluşmada taraflar baş başa görüştü. Liderlerin buluşması, 2017’den bugüne CHP ve MHP arasında genel başkanlık düzeyinde gerçekleşen ilk görüşme olması itibarıyla da önem taşıdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in randevu talebiyle bir araya gelen tarafların görüşmesi saat 12.00’de başladı. Görüşme 45 dakika sürdü. CHP kaynakları görüşmenin, "Siyasette normalleşmeyi sağlamak" amacıyla yapıldığını bildirdi.

SORUMLULUK HATIRLATMASI

Özel, görüşme öncesinde Bahçeli’ye mesir macunu ve tesbih hediye etti. Bahçeli ise Özel’e, işlenmiş tabak verdi. CHP kaynakları, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye’nin yakıcı sorunları konuşuldu. 31 Mart’taki seçim başarısının ardından kurmaylarına, “Yerelde birinci parti olma sorumluluğu ile hareket edeceğiz” diyen Özel, iktidar ortağı MHP’ye sorunların çözümü için sorumluluğunu hatırlattı. Bahçeli’nin, seçim başarısı nedeniyle Özel’i tebrik ettiği bildirildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Filistin ve Kıbrıs konusu başta olmak üzere, dış politikada CHP’nin tavrını anlattığı ve “Biz Türkiye partisiyiz” dediği belirtildi. Öte yandan Özel, 10 bin TL ile geçinmek zorunda bırakılan emekliler ve enflasyon karşısında giderek eriyen asgari ücretlilerin durumunu da konuşmada dile getirdi. CHP’nin, Temmuz’da asgari ücrete yapılacak olası bir zammın yükünün yalnızca küçük işlemelerin sırtına bırakılmaması gerektiği yönündeki görüşünün de MHP ile paylaşıldığı aktarıldı.

Bahçeli ile görüşmesinin ardından partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Özel, “Erdoğan ile gizli kapaklı ne görüştünüz?” eleştirilerini de yanıtladı. Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin notlarının CHP arşivine girdiğini ifade eden Özel, “Benden sonraki genel başkanlara aktarılacak” dedi.

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BAHÇELİ 1 MAYIS’I HEDEF ALDI

CHP lideri Özgür Özel’le görüşmelerinin öncesinde seslenen Bahçeli, ‘‘Neymiş CHP Genel Başkanı Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ettiğinde saati sorunca ‘Sen önce Kavala’yı çıkar’ cevabını almış Anlamadığımız şudur, Sayın Özel’in kolunda saati yok mudur, haydi yok diyelim beraberindeki arkadaşlarında da mı yoktur?’’ diye yüklendi. Bahçeli, MHP grup toplantısında konuştu. MHP lideri konuşmasına, ‘‘Bazen yerli yersiz sırtımızı sıvazlayanları da görüyoruz, bıçak sokacak yer arama ihtimallerini de hiç de yabana atmıyoruz ’’ sözleriyle başladı. 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyenleri de hedef alan Bahçeli, 1 Mayısta yalnızca görevini yapan ve sağduyulu tavrı sebebiyle Türk polisine düşmanca saldıranlar nefretle muamele edenler biliniz ki Haçlı kalıntısı düşman bakiyesidir! 1 Mayıs emekçi ve dayanışma gününü intikam gününe tahvil etmek için çırpınan şehir eşkıyasının meselesi ne emek ne de dayanışmadır” dedi.

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BAHADIR ERDEM CHP’DE

Eski İYİ Parti GİK Üyesi Bahadır Erdem, CHP’ye katıldı. Erdem’in CHP rozetini CHP Lideri Özgür Özel taktı. Grup Toplantısı’nda kısa bir konuşma yapan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

“Beni aranıza kabul ettiniz. CHP’nin bir neferi olarak her biriniz ile birlikte Türkiye’de adaletin ve hukukun yeniden parlaması için laik, bilimin ışığında gençlerimizin eğitim alabilmesi için kadınların erkekler ile eşit olabilmesi ve daha da yükselmesi için milletimizi mutsuz eden tek adam rejiminin sona ermesi için elimden gelen her şeyi yapacağım.”