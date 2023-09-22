Bahçeşehir'deki vale cinayetiyle ilgili arananlardan biri Edirne'de yakalandı

İstanbul'un İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir'deki Gölet Parkı'nda bir valenin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden Ö.T. Edirne'de yakalandı.

Başakşehir'de Bahçeşehir Gölet Parkı'nda bulunan bir mekanda vale olarak çalışan Ogün Tekin'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüphelilerinden biri Edirne'nin Meriç ilçesinde yakalandı.

Meriç Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi ilçe merkezinde durdurdu.

Kimliği olmadığını söyleyen şüpheli gözaltına alındı.

İsminin F.T. olduğunu söyleyen şüphelinin, yapılan parmak izi kontrolünde kardeşine ait bilgileri veren Ö.T. olduğu belirlendi.

Şüphelinin UYAP sorgusunda, İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir'deki Gölet Parkı'nda 19 Ağustos günü Ogün Tekin isimli valenin silahla öldürülmesi olayıyla ilgili olarak, Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliğince, "Bir suçu gizleme, başka bir suçun delillerini gizleme yada yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınıp tutuklandı.