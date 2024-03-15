Bahçetepe, ödülünü düzenlenen törenle aldı

Haber Merkezi

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle verilen 17. Basın Sağlık Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. BirGün Sağlık Editörü Sibel Bahçetepe, sağlık alanında yaşanılan sorunları gerçeklikle ortaya koyan yazıları nedeniyle "Ulusal Basın Ödülü"nü aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda yapılan törene Eskişehir Büyükşehir belediye başkanı vekili Hasan Ünal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir il başkanı Talat Yalaz, hekimler ile çok sayıda davetli katıldı. Bahçetepe yaptığı konuşmada “Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hak ettiği koşullara kavuşacağı, savaşların, eşitsizliklerin son bulduğu ve 14 Mart’ın gerçekten tıp bayramı olarak kutlandığı günlerin olmasını diliyorum. Bu ödülü zor şartlarda görev yapan ülkedeki sağlık ordusunun mücadelesi adına alıyorum” dedi.