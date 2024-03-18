Bahçetepe ve Tunca ödülünü aldı

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası tarafından verilen 'Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri' sahiplerini buldu. BirGün Editörü Sibel Bahçetepe, 'Hastanemetre İşliyor' başlıklı haberi ile 'Gazete-Haber Araştırma Ödülü'nün, BirGün TV Muhabiri Asena Tunca ise 'Sağlık sisteminde endişe veren tablo: Son 11 yılın en yüksek hekim göçü yaşanıyor!' başlıklı programı ile 'İnternet Programı Ödülü'nü aldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy yerleşkesinde gerçekleştirilen törende konuşan Bahçetepe, Sağlıkta Dönüşüm Programıyla sağlığın metalaştırılıp kâr amacı güdülen bir alan haline getirildiğine dikkat çekerek "Hastanemetre işliyor’ haberi de bu örneklerden yalnızca biriydi. Ambulansla kırmızı kod verilerek özel hastaneye götürülen bir hastadan fahiş ücret istenmesini anlatmıştık. Haberimizde kırmızı ve sarı kodla özel hastaneye başvuran hastalardan ücret alınamayacağını yani trafik kazası, onkoloji tedavisi gibi durumlarda ücret istenmeyeceğini, yurttaşın mutlaka fatura istemesi ve itirazda bulunmasını yazmıştık. Bu haberde halkın sağlık hakkını yakından takip eden Dr. Ergün Demir de hasta yakınlarına yol göstermiş, dilekçe yazmıştı. Demir halkın sağlık hakkı için yıllarca mücadele etti. Ne yazık ki kendisini kısa bir süre önce kaybettik. Bu ödülümü Dr. Ergün Demir ve halkın sağlık hakkı için mücadele ederken erken yaşta yaşamını yitiren sağlık emekçilerine adıyorum" dedi.

Asena Tunca ise şunları söyledi: “Birilerinin ‘Giderlerse gitsinler’ dediği, ölümle burun buruna, şiddet tehdidiyle her türlü baskının altında hepimiz için emek veren sağlık emekçilerinin mücadelesini hiçbir zaman unutturmayacağız.”