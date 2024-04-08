Bakan açıkladı: Bugün hesaplara yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı nedeniyle nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin bayram nedeniyle öne çekilerek bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

DHA'nın Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı dolayısıyla Nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon TL tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz. Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz."