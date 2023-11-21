Bakan açıkladı: Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı 2 yıl gecikecek

Bakan Oraloğlu, yatırım programında 2026'da biteceği belirtilen Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 2028'de biteceğini açıkladı.

CHP Kayser Milletvekili Aşkın Genç’in soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 2028 yılında bitirileceğini belirtti.

15 Haziran’da Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Genç, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na göre 2026, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na göre ise 2027 yılında bitirileceği açıklanan Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’na ilişkin şu soruları sormuştu:

“1- Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı’na şu ana kadar yüzde kaç fiziki ilerleme sağlanmıştır?

2- Ankara-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın hangi tarihte bitirileceği öngörülmektedir?

3- Söz konusu hattın 2023 Ocak ayında açıklanan ve 26 milyar 802 milyon TL olarak belirtilen maliyetinde herhangi bir artış gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmişse bu maliyet Türk Lirası cinsinden ne kadardır?”

Önergenin verilmesinin 5 aydan fazla bir zaman geçtikten sonra yanıt veren Bakan Uraloğlu, sadece projenin bitiş tarihini açıkladı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre hat 2028 yılında bitecek. Bakan’ın açıklaması projede Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na göre 2, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na göre ise 1 yıl gecikme yaşandığını ortaya çıkardı.

Bakan Uraloğlu, Genç’e verdiği yanıtta hattın 2026’da değil, 2028’de biteceğini söyledi. Bakanın yanıtı şöyle: “Ankara-Kayseri arasında Yozgat (Yerköy)-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesinde Dış Kredi onayı gerçekleşmiş olup, yükleniciye yer teslimi yapılmıştır. Şantiye kurulumları tamamlanmış, farklı noktalarda fiilen iş başlamıştır. Projenin 2028 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.”