Bakan açıkladı: Yüksek hızlı trenlerde '9 günlük tatil' rekoru

Yüksek hızlı tren, Marmaray ve Başkentray’da 9 günlük ara tatilde yolcu rekoru kırıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, verileri paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklama ile 10 Kasım Cuma günü başlayan ve 9 gün süren ara tatil sonrası; seyahatlerinde yüksek hızlı trenleri tercih eden yolcu sayısı verilerini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yüksek hızlı tren ve yanı sıra Marmaray ile Başkentray’a olan yolcu talebinin rekor sayıda arttığını ifade etti.

TRT'de yer alan habere göre; Yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 80 milyon 130 bin 856 yolcu ve günde ortalama 40 bin yolcuya hizmet verildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, bu sayının ara tatil nedeniyle arttığını söyledi.

ESKİŞEHİR-İSTANBUL YHT SEFERLERİNDE GÜNLÜK YOLCU 1189’A ULAŞTI



Bakan Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul Ekspres YHT seferlerinin 10 Eylül 2022 tarihinde başlamasından bu yana; yaklaşık 371 bin yolcu taşındığını söyleyerek, 9 günlük ara tatil sonrası ise ortalama yolcu sayısının 881 kişiden, artarak 1.189’a ulaştığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu açıklamasında yolcu sayısının ara tatilde, Ankara-Karaman hattında 1.969’dan 2 bin 372’ye, Konya-İstanbul hattında 4 bin 852’den 6 bin 301’e, Ankara-İstanbul güzergâhında 16 bin 11‘den 17 bin 777’ye yükseldiğini ve aynı artışların Marmaray ve Başkentray’da da gerçekleştiğini açıkladı.

Uraloğlu, ara tatil nedeni ile Marmaray ile bir günde 712 bin 766 yolcunun taşındığını ve Marmaray’ın rekor tazelediğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Başkentray’da ise hizmete başladığı günden bugüne kadar toplamda 78 milyon 588 bin 658 kişi taşındığını kaydetti. Başkentray’da ortalama günlük yolcu sayısının ara tatil nedeniyle de arttığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, günlük yolcu sayısının 57 bin 721’den artarak 78 bin 177’ye ulaştığını açıkladı.