Bakan akrabası olduğunu söyleyen yolcudan görevlilere tehdit: Senin sülaleni bitireceğim

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aldığı uçak bileti ile yanlış perona giren yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini, “Ben bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım” diyerek tehdit etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yanlış perone giren yolcu, kendisini uyaran güevenlik görevlisinin yaka kartını kopararak yere attı, tehditler savurdu.

Denizli’ye gitmek üzere bir firmadan uçak bileti alan bir yolcu, yanlışlıkla farklı bir firmanın peronuna girdi.

İddiaya göre; yolcu güvenlik görevlisi H.Ö. tarafından yanlış perona girdiği konusunda uyarıldı.

Ancak uyarılara tepki gösteren yolcu, güvenlik görevlilerine hakaretlerde bulunarak mukavemet gösterdi. Adı açıklanmayan yolcu, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun. Ben Bakanın akrabasıyım. Senin sülaleni bitireceğim. Hepinizi işten attıracağım” tehdit etti.

Güvenlik görevlisi H.Ö’nün yaka kartını kopararak yere atan yolcu, hakaretlerini sürdürdü.