Bakan Ali Yerlikaya kendi ekibini kuruyor

Emniyet'te başlayan değişim valilerde de yaşandı. Tam 57 ilde vali değiştirildi. Merkeze çekilen valiler dikkat çekerken AFAD Genel Müdürü de Edirne'ye vali oldu.

Politika Servisi

Emniyet ve bakanlık bürokrasisinde yaşanan değişim, Valiler Kararnamesi ile de devam etti. Yapılan atamalarda merkeze çekilenlerle ve yeni atamalarla devlet içindeki değişiklik devam etti.

Valiler Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Kararnameyle 57 ilin valisi değişti, kulislerde bir bölümü Soylu’ya yakın olduğu konuşulan 16 vali merkeze çekildi. Soylu’yla yakın olduğu konuşulan isimlerden Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım merkeze çekilen valiler arasında yer aldı.

2020’de Elazığ Valisi olduğu dönemde, Elazığ’daki depremden bir süre sonra dönemin İçişleri Bakanı Soylu ile basın toplantısına katılan, açık kalan mikrofon nedeniyle, Soylu’ya söylediği, “Şu an algı çok iyi” sözleri kamuoyuna yansıyan Çetin Oktay Kaldırım, 2020’de Sakarya Valiliği'ne getirilmişti. Kararname ile Kaldırım da merkeze çekildi.

Rahmi Doğan’ın AKP’den milletvekili adayı olmak için istifa etmesinin ardından Hatay’a koordinatör vali olarak atanan Burdur Valisi Ali Arslantaş da merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Kürtçe etkinlikleri yasaklayan, usulsüz imar kararlarına imza atan, ısmarlama ihlaleler yapan ve belediye borçları için okul ve cami satan Mardin kayyumu Mahmut Demirtaş, Bursa'ya vali olarak atandı.

Depremden sonra geçici olarak Hatay’a 'koordinatör vali' olarak atanan, o dönemde kanser tedavisi görmesine rağmen görevini sürdürdüğü öğrenilen Ali Fuat Atik de 2020'de getirildiği Denizli Valiliği'nden alınarak merkeze çekildi.

AKP’li yöneticilerle bazı ilçe ve köylere yaptığı ziyaretler eleştiri konusu olan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da merkeze çekilen isimler arasında yer aldı. Tutulmaz, Afyonkarahisar Valisi olduğu dönemde, Soylu’nun yapacağı basın toplantısına bazı basın kuruluşlarının davet edilmemesi nedeniyle eleştirilmişti. Tutulmaz’ın, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri’nin zarar ettiğine yönelik açıklamaları da eleştirilmişti. Depremden sonra Gaziantep’te bir süre koordinatör vali olarak görev yapan ve “Açıklanan rakamlardan üç, dört, belki beş kat daha kötü. Bazı illeri yıkıp belki yeniden yapacağız” sözleri gündem olan Şırnak Valisi Osman Bilgin de merkeze çekildi. Seçim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve CHP’lilerin taşlı saldırıya uğradığı, saatlerce olaylara etkin müdahale edilmemesi nedeniyle tartışma konusu olan Erzurum’da emniyet müdürünün ardından vali de değişti. Erzurum Valisi Veli Oktay Memiş’in yerine Mustafa Çiftçi atandı.

Muğla Valisi Oktay Tavlı da Samsun Valisi olarak atandı. Muğla’da da emniyet müdüründen sonra vali de değişmiş oldu.

Depremin etkilediği kentlerin valilerinin bir bölümü kısa süre önce değişmişti. Kararnameyle Malatya, Gaziantep valileri de değişti. Böylece deprem sırasında ve sonrasında kayıp yaşayan kentlerde görev yapan valilerin tamamı değişmiş oldu.

2 Ağustos’ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Soylu döneminde göreve getirilen 24 ilin emniyet müdürü görevden alınmıştı. Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Erzurum, Edirne, Urfa ve Muğla'nın da aralarında bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri "kızak görev" olarak bilinen, "Emniyet Genel Müdürlüğü emrine" alınarak merkeze çekildi. Kararname ile Soylu döneminde göreve getirilen Emniyet Genel Müdür yardımcıları da değişmişti.