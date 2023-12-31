Bakan Bayraktar'dan doğal gaz ve elektrik fiyatlarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni yıla girerken elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir artış olmadı. Bizler de önümüzdeki yıl da vatandaşlarımızı artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bayraktar, yeni yılda alınacak tedbirleri açıkladı. Bayraktar, Türkiye'nin 81 ilinde elektrik şebekesinin yönetimi için bugün yaklaşık 21 bin çalışanın sahada olduğunu bildirdi. Bayraktar, "Herhangi bir kesintiye, kısıntıya sebebiyet vermeden, arz güvenliğimizi temin ederek bu faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bayraktar dün, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'ndeki çalışmaları yerinde incelediklerini, bugün de Gabar'a giderek petrol üretiminin yapıldığı bölgede çalışanlarla bir araya geleceklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar elektrik, doğal gaz faturaları ile ilgili önemli bir açıklama da yaptı.

Bayraktar, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik maliyetlerinden, doğal gaz maliyetlerinden, enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerimiz devam ediyor. Herhangi bir fiyat artışı söz konusu olmadı. İmkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde önümüzdeki yıl da elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızın artan enerji fiyatlarından korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.